У Кабміні розповіли про п'ять інвестпроєктів для відновлення Донбасу

Відновлення інфраструктури територій Донецької та Луганської областей уряд бачить через призму інвестування і використання механізмів державно- приватного, механізму індустріальних парків та стимулювання приватних інвестицій.

Про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 заявила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірина Новікова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України, тобто окупація частини території, спричинила ряд значущих структурних зрушень в економіці й в першу чергу в економіці Донецької та Луганської областей. Ситуація в цих регіонах наразі характеризується зруйнованою економікою, інфраструктурою і формуванням іміджу, як території бойових дій, що призвело, фактично, до повного нівелювання інвестиційної привабливості цих регіонів. Завдання всіх гілок влади і органів місцевого самоврядування - зосередити свої ресурси для відновлення іміджу та інвестиційної привабливості цих територій. Ми бачимо відновлення цих територій через призму інвестування і використання таких механізмів, як механізм державно-приватного партнерства, механізм індустріальних парків, так і стимулювання саме приватних інвестицій", - заявила Новікова.

Вона додала, що наразі існують всі механізми для державно-приватного партнерства, адже це один із найкращих механізмів для розвитку цих територій. А на території Донецької та Луганської областей є потенційні об'єкти для інвестування. Також при Мінекономіки вже створена агенція з державно-приватного партнерства, яка покликана допомагати, як органам центральної виконавчої влади, так і місцевого самоврядування для стимулювання проєктів.

"У цьому році було затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року і п'ять проєктів, які увійшли до цього переліку. повинні бути реалізовані саме на території Донецької і Луганської області. Це два проєкти в сфері енергетики та три проєкти у сфері будівництва об'єктів щодо поводження з побутовими відходами", - поінформувала заступник міністра.

Також Новікова розповіла, що на сьогодні в реєстрі індустріальних парків включено 46 індустріальних парків, з них 4 індустріальні парки розташовані на території Луганської та Донецької областей. І важливе значення має створення "реально інвестиційно-привабливих майданчиків з усією необхідною інженерною та транспортною інфраструктурою для розвитку цих парків".

За її словами, для цього у Мінекономіки було розроблено проєкт закону про вдосконалення засад та функціонування індустріальних парків No 5021. Також законопроєкти про внесення змін до Митного кодексу та про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання створення та функціонування індустріальних парків - No 3724 та No 3725, якими передбачено певні стимули для ведення діяльності в таких парках.

"Щойно набрав чинності закон про держпідтримку індустріальних проєктів зі значними інвестиціями в Україні. Ми маємо надію, що запрацює закон, який всі знали під кодовою назвою "Інвестиційні няні". Найближчим часом ми визначимо уповноважену установу, яка буде покликана супроводжувати інвесторів. У даному контексті потрібно акцентувати цієї установи й пріоритезувати її діяльність в напрямку залучення інвесторів саме на територію Донецької та Луганської областей і окреслення пріоритетів таких областей", - зазначила урядовець.

Вона акцентувала, що всі стимули вже є, зокрема, податкові, митні пільги, також підключення до мереж та надання земельних ділянок, що можна застосовувати для інвесторів і на цих територіях. Також важливою для розвитку малого та середнього підприємництва у будь-якому регіоні є правильна дерегуляція. Наразі стоїть завдання перейти від контрольно- наглядових функцій держави до створення сервісної функції в цілому. Також активізується доступ до фінансів - запущено програму 5-7-9 та програму портфельних гарантій. Триває робота над розвитком механізму факторинг-хабу на прикладі публічних закупівель та вже є домовленості щодо розширення факторингу в цілому по Україні.

"Що стосується підтримки екосистеми малого та середнього підприємництва - дійсно ми працюємо над концепцією створення одної інституції, яка буде підтримувати бізнес. У нас є певні ініціативи щодо запровадження інституту бізнес-омбудсмена, який буде захищати інтереси бізнесу, який працює на тих чи інших територіях", - підсумувала Новікова.

Як повідомлялось, Національна економічна стратегія-2030 розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення.

Широке обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 розпочалося 22 січня. На основі публічного обговорення НЕС-2030 буде розроблено проєкт рішення Уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено Пріоритети для Програми дій Уряду на 2021-2023 рр. та перелік пріоритетних законів на наступні три роки.

За матеріалами Укрінформ.