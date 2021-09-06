У Мінрегіоні заявили, що тарифи не повинні рости

У Міністерстві розвитку громад і територій розповіли про те, що за станом на початок вересня регіони готові до старту опалювального сезону майже на 80%. Йдеться про підготовку будівель, об'єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства. Про це повідомляє пресцентр міністерства.

За словами міністра Олексія Чернишова, хід підготовки відповідає графікам підготовки.

Відзначається, що поводиться постійні моніторинг готовності і наради Минрегиона з представниками органів місцевого самоврядування та керівниками ТКЕ.

"Хочу підкреслити принципове завдання для нас усіх - тарифи для населення підвищуватися не повинні. Зі свого боку держава готова підтримувати органи місцевого самоврядування та підприємства ТКЕ", - сказав Чернишов.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попереджає про підвищення тарифів на опалення і гаряче водопостачання на 40 відсотків через подорожчання газу. За матеріалами ZN.ua