У МОЗ пояснили заборону розголошувати умови закупівлі вакцин від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я засекретило дані про ціну вакцини проти COVID- 19, її виробників і постачальників на вимогу виробника, адже розголошення може призвести до штрафів і розірвання контракту, заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу.

"Хочу відразу зробити роз'яснення для ЗМІ щодо конфіденційності угод, які стосуються закупівлі вакцин. Справді, наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількості вакцин за регіонами, містить вимогу до керівників структурних підрозділів із питань охорони здоров'я областей України та міста Києва дослівно: "Забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19", - зазначила вона.

За її словами, така вимога зумовлена положеннями угоди, укладеної між МОЗ та спеціалізованою міжнародною організацією Crown Agents, яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини.

"І за порушення таких вимог передбачені великі штрафні санкції або навіть розірвання контрактів", - додала Шаталова. За матеріалами 5 Канал.