У МВФ підрахували, скільки грошей Україна втратить через Північний потік-2

Через російський газопровід Північний потік-2 щорічні доходи України від надання в експлуатацію своєї газотранспортної системи знизяться приблизно на $1,2 млрд вже до 2024 року. Про це йдеться у звіті МВФ щодо України, повідомляє Укрінформ.

За останні п'ять років Україна щорічно отримувала в середньому понад $2,5 млрд за надання Газпрому своїх газопроводів.

МВФ очікує, що у 2021 році транзитні збори будуть приблизно на 40% менше, ніж за останні роки, а після запуску Північного потоку-2 обсяг газу, що проходить через Україну, може ще зменшитися.

Після цього, за прогнозом МВФ, доходи України від транзиту можуть знизитися навіть до $1,2 млрд на рік.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що Україна втрачатиме приблизно 1,5% ВВП або $2 млрд на рік після запуску Північного потоку-2.

23 листопада стало відомо, що США вводять нові санкції проти російсько- німецького газопроводу Північний потік-2: проти двох суден, які ведуть будівництво газопроводу, та російської компанії Transadria Ltd. Після цього європейські ф'ючерси на газ зросли. За матеріалами LIGA.Бізнес