У МВФ підтвердили дату розгляду видачі другого траншу Україні на $750 млн

Представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеррі Райс підтвердив намір ради директорів розглянути другий транш stand-by обсягом $750 млн для України 22 листопада. Про це пише агентство Інтефакс-Україна з посиланням на підсумки пресбрифінгу у Вашингтоні.

"Я можу підтвердити, що обговорення ради директорів щодо України відбудеться найближчого понеділка, 22 листопада", - цитує агентство Джеррі Райса.

Для початку розгляду виділення другого траншу МВФ очікував на ухвалення законів про незалежність Нацбанку (No5850, No5852) та приведення статусу НАБУ до вимог Конституційного суду. Ці закони було прийнято та підписано.

МВФ у червні 2020 року затвердив для України програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування в $2,1 млрд.

Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів. Однак обумовлений графік було порушено, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.

9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України, в рамках якої для України зарезервовано $5 млрд. Тоді Україна отримала $2,1 млрд у рамках програми.

У лютому 2021-го місія МВФ завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stanb-by та виділення траншу не ухвалили. У фонді неодноразово заявляли, що для отримання траншу необхідний більший прогрес із реформами.

14 вересня 2021 року прем'єр - міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала всі умови для отримання $750 млн від МВФ до грудня. Він додав, що в Кабміні не вбачають причин не отримати транш. За матеріалами LIGA.Бізнес