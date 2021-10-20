У "Нафтогазі" заявляють, що Україна може відмовитися від імпорту газу протягом 5 років

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна може повністю забезпечити себе газом та відмовитися від його імпорту протягом 5 років.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Вітренко заявив, що досягти цієї мети Україна зможе завдяки трьом факторам: нарощування видобутку газу, збільшення виробництва Україною біогазу та підвищення енергоефективності.

Зокрема, за словами очільника "Нафтогазу", Україна як найбільша за територією країна в Європі має величезний потенціал для виробництва біогазу. Цей газ утворюється при мікробіологічному розкладанні метановим бродінням біомаси чи біовідходів твердих і рідких органічних відходів: на звалищах, болотах, каналізації, вигрібних ямах тощо.

"Земля [в Україні] значно дешевша, ніж у Західній Європі, тож у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. В нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу, сказав Вітренко.

Він також наголосив на важливості підвищення енергоефективності для досягнення Україною енергетичної незалежності.

"Україна вдвічі менш енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи. Можна було б сказати, що це добре для газової галузі - українці споживають багато природного газу. Проте для досягнення енергетичної незалежності Україна має працювати над зменшенням неефективних витрат енергії. Найдешевша та найнадійніша енергія це та, яку ви не витратили даремно, сказав він.

За матеріалами Громадське телебачення.