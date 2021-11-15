У нафтогазову галузь України інвестують близько 2 млрд грн

За попередніми підрахунками, в нафтогазову галузь буде інвестовано щонайменше 1,9 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Збільшення власного видобутку газу. На засіданні Кабінету міністрів на цьому тижні затвердили умови двох угод про розподіл продукції в межах Грунєвської та Охтирської вуглеводневих ділянок. За попередніми підрахунками, в нафтогазову галузь буде інвестовано не менше 1,9 млрд грн", - написав прем'єр у Facebook.

Він уточнив, що за останній рік підписано вісім угод про розподіл продукції, що "дозволяє вже з наступного року істотно нарощувати видобуток газу".

9 листопада Міненерго та нідерландська ЄР Ukraine BV підписали дві угоди на розподіл вуглеводнів. За матеріалами LIGA.Бізнес.