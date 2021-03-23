У НБУ назвали умови і наслідки ймовірної відмови України від фінансування МВФ

Відмова від фінансування Міжнародним валютним фондом (МВФ) може змусити український уряд вдатися до скорочення дефіциту державного бюджету, а також послабить курс гривні і призведе до зростання інфляції, витрат на обслуговування держборгу й низки інших негативних наслідків, зазначив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

На думку заступника голови Національного банку України Дмитра Сологуба, Україна зможе відмовитися від співпраці з МВФ за двох умов - сприятливого зовнішнього середовища і зміни макроекономічної політики. Про це він написав у колонці для "Економічної правди", коментуючи дискусію у ЗМІ про те, чи може Україна прожити без грошей Фонду.

Сологуб підкреслив, що відмова від співпраці з МВФ можлива тільки під час збереження дуже сприятливого зовнішнього середовища для України. Зокрема, за дешевих енергоресурсів світові ціни на товари нашого експорту мають бути дуже високими.

Однак заступник голови НБУ зазначив, що останнім часом ціни на нафту і газ ростуть, і за оцінками регулятора, ця тенденція триватиме.

Друга умова - зміни в макроекономічній політиці. Сологуб зазначив, що відмова від співпраці з Фондом, найімовірніше, призведе до зростання витрат на обслуговування боргу, скорочення припливу іноземних інвестицій, тиску на валютні резерви Національного банку.

"Відтак уряду доведеться скорочувати дефіцит держбюджету, курс гривні буде слабшати, щоб нівелювати негативний вплив на платіжний баланс, відповідно, інфляція прискориться", - додав Сологуб.

Заступник голови Нацбанку підкреслив, що за відмову від співпраці з МВФ і право проводити "суверенну економічну політику" Україні доведеться платити зменшенням витрат на важливі бюджетні проєкти (інвестиції в дорожню інфраструктуру, підвищення соціальних стандартів, підтримку малого і середнього бізнесу) і зростанням відсоткових ставок, оскільки НБУ буде змушений проводити жорсткішу монетарну політику для стримування інфляції.

Україна співпрацює з МВФ за новою програмою stand-by. Виконавча рада Фонду схвалила її 9 червня 2020 року. За нею передбачають виділити $5 млрд чотирма траншами. 12 червня Україна отримала $2,1 млрд першого траншу. Як говорив міністр фінансів Сергій Марченко, Київ очікував на одержання ще двох траншів по $700 млн до кінця року, але цього не сталося.

21-23 грудня 2020 року місія Міжнародного валютного фонду розпочала перший перегляд угоди з Україною у форматі stand-by. Вона відновила роботу після зимових канікул 11 січня 2021 року. Коментуючи строки виділення наступного траншу МВФ, Райс сказав, що спочатку треба вивчити політику економічного розвитку і проведення реформ у країні.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман 13 лютого повідомив, що місія Фонду завершила роботу, але рішення про перегляд програми не ухвалено. "Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", - зазначив він.

25 лютого Райс заявив, що місія МВФ вважає продуктивними дискусії з Україною, але деякі питання залишилися нерозв'язаними. Серед таких питань він назвав посилення управління банківським наглядом Національного банку, дефіцит бюджету, фіскальні ризики, а також зміцнення системи правосуддя. За словами Райса, він нічого не знає про строки подальших переговорів. За матеріалами Гордон.