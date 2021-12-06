У Німеччині запевняють, що не допустять запуску Північного потоку-2 без сертифікації

Німеччина не дозволить ввести в експлуатацію російський газопровід Північний потік-2, доки він не буде сертифікований регулятором. Про це повідомила речниця Мінекономіки ФРН Ніна-Марі Гюттлер.

Вона нагадала, що процес сертифікації газопроводу зараз припинено, а прийняти газопровід в експлуатацію можна лише після завершення цього процесу.

"Сертифікацію поки не завершено. Поки цього не сталося, Північний потік-2 не може бути прийнятий в експлуатацію", - зазначила Гюттлер.

10 вересня Газпром заявив про завершення будівництва ПП-2. 15 жовтня Нафтогаз, а 21 - Оператор ГТС України подали заявки німецькому регулятору на участь у процедурі сертифікації оператора ПП-2. 15 листопада ФМА задовольнило заявку Нафтогазу на участь у сертифікації.

16 листопада регулятор вирішив призупинити процес сертифікації оператора Північного потоку-2. Це відкладе введення газопроводу в експлуатацію до березня 2022 року.

27 листопада газета Handelsblatt заявила, що РФ може запустити ПП-2 без сертифікації, заплативши штраф близько 1 млн євро. За матеріалами ЛігаБізнесІнформ