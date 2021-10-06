У переговорах з МВФ виникло питання ризиків через ціну на газ, - Марченко

У переговорах з місією МВФ виникло питання фіскальних ризиків у зв'язку з високою ціною на газ. Цей момент вимагає додаткових консультацій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету в нинішньому році, а також на компаніях, які перебувають у державній власності", - зазначив він.

У МВФ, за словами Марченка, розуміють, що безпосередньо прямих бюджетних втрат може і не бути.

"Але можливі непрямі втрати у зв'язку з фінансовим станом компаній, які пов'язані з цим ринком, і тим, як буде проходити опалювальний сезон на місцях, тут є поле для дискусій", - упевнений міністр.

Крім того, за словами Марченка, також є питання по частині Міністерства фінансів, які вимагають уточнення в частині бюджету на 2022 рік. Але вони, як запевнив міністр, некритичні для нинішнього перегляду програми МВФ.