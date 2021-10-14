У Росії заявили, що "Північний потік - 2" буде готовий до запуску найближчими днями

Газопровід "Північний потік - 2" найближчими днями буде готовий до запуску. Про це повідомив заступник глави уряду Росії Олександр Новак 14 жовтня на енергетичному форумі в Москві, пише ТАСС.

За словами російського чиновника, "Північний потік - 2" добудовано, зараз тривають пусконалагоджувальні роботи й заповнення труби необхідною технологічно кількістю газу.

Подальша ситуація з роботою газопроводу залежить від європейського регулятора й заявок європейських споживачів, підкреслив Новак. Комерційне постачання газу "Північним потоком - 2" можуть почати відразу після отримання дозволу від влади ЄС, додав він.

"Північний потік - 2" має зв'язати Росію з Німеччиною дном Балтійського моря. Його будівництво повністю завершено, заявила російська корпорація "Газпром" 10 вересня. 4 жовтня "Газпром" повідомив, що почав заповнювати газом першу нитку газопроводу "Північний потік - 2".

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль говорила у вересні, що газопровід ще не сертифіковано. Процедура передбачає, що запуск "Північного потоку - 2" має схвалити Єврокомісія, розповідав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Уряди України, Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Чехії, Словаччини, Латвії, Литви й Естонії вважають "Північний потік - 2" загрозою для енергетичної безпеки Європи.

Адміністрація президента США Джо Байдена виступала проти будівництва газопроводу, однак наприкінці травня цього року глава Білого дому назвав "контрпродуктивним" із погляду відносин із Європою введення нових санкцій проти "Північного потоку - 2", оскільки газопровід "практично закінчено".

Німеччина і США 21 липня повідомили, що уклали угоду щодо газопроводу "Північний потік - 2". Німеччина обіцяла, що застосує національні санкції проти Росії і закличе до ефективних заходів ЄС, якщо РФ і далі використовуватиме газ як інструмент тиску на інші країни або "здійснить подальші агресивні дії проти України". Згідно з угодою, транзит через Україну після введення в дію газопроводу має бути продовжено на 10 років (чинний контракт на транзит завершується 2024 року).

Вищий земельний суд німецького Дюссельдорфа 25 серпня зобов'язав оператора газопроводу бути незалежним від "Газпрому" і дотримуватися європейського законодавства. Генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що це "саме те, на чому наполягає Україна". За матеріалами Гордон.