У Зеленського назвали терміни отримання траншу МВФ

Радник глави держави Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко офіційно повідомив, що наша країна може отримати довгоочікуваний транш від Міжнародного валютного фонду вже у вересні поточного року. Проте для цього потрібно, щоб усі вимоги парламент встиг проголосувати у червні.

За словами Олега Устенка, проблема навіть не у голосуванні, а у можливому законодавчому спамі.

"У серпні, як і завжди, ми очікуємо тривалі канікули МВФ. Треба поспішати, щоб це рішення було прийнято до серпня. Ось чому ми очікуємо, що в червні Рада має все проголосувати", - наголосив представник Офісу президента України.

На його переконання, якщо все піде за планом - на гроші від Міжнародного валютного фонду не доведеться довго чекати.

"Тоді у вересні ми зможемо отримати гроші від МВФ. Це дасть змогу сформувати фінансову подушку безпеки для України", додав радник Володимира Зеленського. Устенко закликає не ідеалізувати Міжнародний валютний фонд

Олег Устенко звернув увагу українців та, що співпраця з МВФ є край важливою, однак її не потрібно ідеалізувати.

"Не дивлячись на великі виплати, які мають відбутись у вересні, хай ми отримаємо 2 мільярди доларів - це лише перекриває 10% від загальної потреби у боргах. У 2021 році ми маємо виплатити 600 мільярдів гривень боргів", - зазначив фахівець.

Що важливо розуміти, наразі міжнародні партнери офіційного Києву очікують, коли українська сторона нарешті виконає взяті на себе зобов'язання.

Як уже згадувалося раніше, є дві ключові вимоги МВФ: судова реформа та антикорупційна політика.

За словами народного обранця Давида Арахамії, наша країна до кінця травня ухвалить всі законопроєкти, потрібні для траншу Міжнародного валютного фонду.

У президента Володимира Зеленського назвали умови отримання траншу МВФ до літа. В уряді розкрили, скільки готові вести переговори про транш МВФ. За матеріалами 24 канал