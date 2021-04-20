У Зеленського розповіли, коли чекати транш МВФ

Україна може отримати грошовий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в розмірі $2 млрд уже до вересня 2021 року, повідомив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.

"До вересня повинні отримати такий транш. А, якщо мати на увазі, що серпень є місяцем відпусток, то у нас є червень і липень, щоб ми отримали кошти. І то розуміємо не тільки ми в Києві, а й у Вашингтоні в центральному офісі МВФ", - сказав Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок.

Він нагадав, що "МВФ зарезервував для України $5 млрд, $2,1 млрд з яких Україна вже отримала".

За словами Устенка, в даний час Україна веде з МВФ активні технічні консультації по отриманню чергового валютного траншу, в тому числі на рівні Кабінету міністрів, Національного банку, Міністерства юстиції, Міністерства енергетики, а також Офісу президента.

"Ми очікуємо прогресу, м'яч на нашій стороні. Ті законопроекти, які ми повинні були прийняти для того, щоб отримати транш, що стосуються судової системи, її реформування та антикорупційної архітектури - знаходяться зараз на розгляді в парламенті. Я вважаю, у нас є достатньо шансів для отримання коштів МВФ ", - підсумував Устенко.

За словами Устенка, якщо Україна не отримає транш МВФ, доведеться скорочувати витрати бюджету. За матеріалами rubryka.com