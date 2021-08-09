Угода на 44 млрд грн. Чому Вітренко хоче переписати газовий контракт НАКу з Фірташем

Нафтогаз хоче переписати із постачальниками газу газові контракти. Заради цього група звинуватила трейдера Йе Енергія Фірташа в спекуляції

Листи до Антимонопольного комітету, робочі групи в Міністерстві енергетики та непублічні зустрічі в Офісі президента – весь державний апарат із червня зосередився на вкрай важливій, але не менш делікатній темі для газового ринку – умовах річного контракту між НАК Нафтогаз України і газовим трейдером Йе Енергія Дмитра Фірташа.

"Чому ви перепродуєте бізнесу газ, призначений для населення?", – головна претензія органів влади до підписаного контракту, яку озвучив LIGA.net один з учасників цих зустрічей.

Мова не щодо якоїсь звичайної угоди. Компанія Фірташа – головний постачальник газу для 16 газзбутів, що постачають блакитне паливо більшій частині населення України.

За даними Нафтогазу, тільки за травень Йе Енергія могла заробити мільйони за рахунок перепродажу за високою ринковою ціною близько 20% поставленого їй дешевого газу для населення.

Учасники ринку говорять, що умови контрактів із Нафтогазом дозволяють робити це і іншим постачальникам газу населенню.

На цій підставі, за словами трьох співрозмовників LIGA.net із Міненерго, Нафтогазу і Йе-Енергії, НАК має намір переукласти контракт з усіма продавцями газу для домогосподарств, виключивши можливість перепродажу, і запропонувати їм трирічний контракт на тих самих умовах – за тією ж ціною, що і трейдеру Фірташа – 7,42 грн за кубометр.

Чому Нафтогаз цього досі не зробив? Спойлер – це може коштувати йому мільярди.

Угода з наслідками

Трішки історії. Газовому контракту Нафтогазу з Йе Енергією передували кілька знакових подій. Різке зростання цін на газ для населення минулої зими спровокувало в декількох областях України "тарифні майдани".

Щоб загасити пожежу, Кабмін де-факто відкотив реформу разового ринку, обмеживши тариф для населення до 6,99 грн за кубометр. Найбільше це рішення не сподобалося групі компаній Дмитра Фірташа, яка забезпечує газом 70% споживачів. Там стверджували, що закуповують дорогий газ за кордоном і, виконуючи рішення Кабміну, по суті працюють у збиток. Тому допустили суд.

Щоб виключити "тарифні майдани" в майбутньому, з подачі Володимира Зеленського, населення перевели на річні контракти з постачальниками, а останніх – вирішили забезпечити дешевим газом українського видобутку. Яким чином?

У НАКу і Міненерго бачили це по-різному.

За даними LB.ua, 12 березня за ініціативи колишнього в.о. міністра енергетики (нині – глави Нафтогазу) Юрія Вітренка Міністерство економіки запропонувало зобов'язати газовидобувну "дочку" НАК Укргазвидобування продати за фіксованою ціною 13 млрд кубометрів газу. Покупцями повинні були стати ТКЕ і постачальники газу населенню, щоб до травня 2022 року тарифи на газ для домогосподарств залишилися в межах 6,99 грн за куб.

Але від планів довелося відмовитися. Ініціативі Вітренка і Мінекономіки завадив підписаний всього через сім днів, 19 березня, прямий річний контракт між Нафтогазом і Йе Енергією.

Угода, з одного боку, виконувала завдання президента. Велика частина населення до наступного травня могла отримати газ за 7-8 грн за куб. Але з іншого, допомагала зберегти монополію Нафтогазу на ринку збуту блакитного палива і фактично поділила ринок постачання газу населенню між НАКом і збутовими постачальниками Фірташа.

"За пропозицією пана Вітренка, контракт з Йе Енергією повинен був бути в діапазоні 6,3-6,5 грн за кубометр. Ми вийшли на діапазон на одну гривню вище. Ця ціна означає мільярди додаткових доходів і доходів всієї групи", – пояснював тоді ексглава Нафтогазу і опонент Вітренка Андрій Коболєв в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Деталі контракту

На яких умовах домовилися компанії? Єдина деталь, яку озвучили публічно – Йе Енергія отримала річний контракт на купівлю 6 млрд кубів газу за ціною 7,4 грн за куб. Це на 200 млн кубів газу більше, ніж річне споживання всіх побутових клієнтів збутового бізнесу Фірташа у 2020 році, уточнив LIGA.net один із великих учасників ринку.

Орієнтовна вартість угоди – 44,52 млрд грн.

"Це гнучкий контракт. Він передбачає відстрочку платежу за газ на місяць, обсяги постачання можна коригувати на 25%, але трейдер повинен гарантовано використати протягом року 50% від законтрактованого обсягу", – розповів на правах анонімності один із контрагентів Нафтогазу, знайомих з умовами контракту.

Цікаво, що іншим постачальникам Нафтогаз запропонував жорсткіші умови. Головна відмінність – вартість газу. Залежно від постачальника вона коливається від 7,9 до 8,8 грн за кубометр.

Чому так? За словами Коболєва, ціни для кожної угоди були прив'язані до дати переговорів і котирувань на газ на європейському ринку.

Але в новому керівництві НАКу в це пояснення не вірять. Там вважають, що минуле правління Нафтогазу нібито спеціально підписало з Йе Енергією контракт на свідомо вигідних для трейдера умовах. Стверджують, але документальних доказів не наводять.

"У контракті з компанією немає обмежень або зобов'язань для газозбутових підприємств постачати природний газ виключно для побутових споживачів. Така помилка призвела до того, що в травні понад 20% проданого природного газу були перепродані за ринковими цінами (вище фіксованої ціни в договорах) для інших категорій споживачів", – стверджує директор з інтегрованих комунікацій Нафтогазу Максим Білявський.

Подібний перепродаж проводить не тільки Йе Енергія, але й інші учасники ринку. У бесіді з LIGA.net один із газових топменеджерів Фірташа підтвердив, що така можливість існує – всі останні контракти Нафтогазу з постачальниками це не забороняють.

"Ми цим не займаємося. Я знаю, що є низка постачальників, які це роблять, але до нашої групи вони не мають ніякого відношення. У травні нам навпаки довелося докупити на ринку додаткові 5 млн кубометрів, щоб покрити різке зростання попиту – 135 млн кубів", – стверджує він.

Ще один цікавий момент: підписаний контракт із Нафтогазом поставив на паузу підготовку Йе Енергії до суду проти Кабміну про компенсацію збитків за фіксацію цін минулої зими. За словами співрозмовника LIGA.net в Йе Енергії, у компанії є ще три роки, щоб подати позов. Але його поки немає.

Новий поворот

За словами Коболєва, про умови контракту між Нафтогазом і трейдером Фірташа "прекрасно знають" особисто прем'єр-міністр Денис Шмигаль, президент Володимир Зеленський і Антимонопольний комітет України, з якими він нібито погодив всі деталі майбутньої угоди.

Але зі звільненням Коболєва з Нафтогазу і появою в НАКу Вітренка, погляди на підписаний контракт, принаймні у частини чиновників, змінилися. За словами двох співрозмовників LIGA.net з Йе Енергії, з червня обидві компанії активно ведуть переговори про нові умови співпраці. "Переговори відбуваються у робочих групах в Офісі президента, в Міністерстві енергетики", – уточнив один із них.

Паралельно, згідно з наданою LIGA.net аналітичною запискою Нафтогазу, із середини травня Міненерго вже двічі просило АМКУ рекомендувати НАКу переглянути контракт із трейдером Фірташа і укласти новий річний контракт з іншими контрагентами "на економічно-обгрунтованих і рівних умовах".

Спеціально для цього, за словами топспіврозмовників LIGA.net у Нафтогазі, Міненерго і Йе Енергії, держкомпанія хоче запропонувати всім постачальникам газу в країні "або нові контракти, або додаткові угоди", де ціна на газ буде зафіксована на три наступні роки – 7,4 грн за кубометр – і буде вписана заборона перепродавати бізнесу всі "надлишки".

Назад дороги немає?

Чому Нафтогаз не може в односторонньому порядку розірвати чинний контракт? Відповідь – в умовах угоди. За такого рішення, за словами високопоставленого співрозмовника з Йе Енергії, держкомпанії доведеться виплатити трейдеру Фірташа близько 4,4 млрд грн компенсації.

Але залишити все як є теж не вийде. За словами глави НАКу Юрія Вітренка, якщо не змінити умови контракту з Йе Енергією, на тлі падаючого видобутку газу на родовищах Укргазвидобування, в Україні може виникнути "брак газу для населення за низькою річною ціною". І всі недоліки держкомпанії доведеться покривати за рахунок дорогого імпорту.

Який із цього може бути висновок? Попри на появу газового ринку, уряд і президент все ще не наважуються відпустити його у вільне плавання. Складність у тому, що їм доводиться обирати між дешевим газом для населення, яке в іншому випадку може влаштувати новий "тарифний майдан", і побічним ефектом у вигляді заробітку трейдерів на різниці з цінами для бізнесу.

Але простого рішення у цієї історії, схоже, немає. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ