Україна безкоштовно постачатиме газ до Молдови - Данілов

Україна буде безкоштовно постачати газ до Молдови, яка зараз, після закінчення контракту з "Газпромом", відчуває нестачу палива.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу.

Зазначається, що Молдова запросила допомогу в України щодо постачання газу на тлі газової кризи. Відповідне питання буде розглянуто на засіданні Кабміну, заявив Данилов.

Він також додав, що Україна зацікавлена в енергетичній безпеці Кишинева, тому газ буде переданий на безкоштовній основі, але на обумовлений період з умовою повернення.

Нагадаємо, уряд Молдови оголосив надзвичайний стан в енергетичній сфері у зв'язку з дефіцитом газу, що виник після закінчення терміну газового контракту з "Газпромом", який продовжити поки не вдалося.

Зазначалося, що влада Молдови розглядала альтернативні варіанти імпорту природного газу з використанням міжмережевих з'єднань з Україною та Румунією. За матеріалами Прямий канал.