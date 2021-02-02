Україна цьогоріч може вивести в космос свій супутник

Олег Уруський заявив про необхідність якнайшвидшого створення українських космічних апаратів дистанційного зондування Землі з високою роздільною здатністю.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінстратегпрому, про це йшлося на нараді під головуванням віцепрем'єра - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, присвяченій створенню українських космічних апаратів.

Зазначається, що під час наради віцепрем'єр акцентував увагу, зокрема, на прискоренні виконання завдання Президента щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарата дистанційного зондування землі (ДЗЗ) "Січ 2-30 (2- 1)".

"Ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. Це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю", - наголосив Уруський.

За його словами, наявність космічних апаратів ДЗЗ не лише сприятиме вирішенню широкого спектра завдань як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дасть змогу зекономити бюджетні кошти, які нині витрачаються на закупівлю подібних послуг за кордоном.

За підсумками наради було наголошено на необхідності посилення співпраці Державного космічного агентства, Національного технічного університету "КПІ" та ДП "КБ "Південне" над спільними проєктами, зосереджено увагу на доцільності акумулювати цьогоріч усі належні ресурси для вирішення поставлених завдань, а також на заходах для виведення на орбіту третього супутника PolyITAN-3, створеного Національним технічним університетом "КПІ".

"Маємо парадоксальну ситуацію: в Україні є значний науково-технічний потенціал і практично все для того, щоб мати власне угруповання космічних апаратів на навколоземній орбіті, однак, на жаль, воно відсутнє. Можна наводити різні причини з цього приводу, проте ситуацію потрібно змінювати", - підсумував віцепрем'єр.

Як відомо, Україна вже мала на орбіті свої космічні апарати: супутники оптичного ДЗЗ "Січ-1", "Січ-2" та радіолокаційного ДЗЗ "Океан-О". Ці космічні апарати виводилися в космос в період з 1995-го до 2011 року. За матеріалами Укрінформ.