Україна експортує яблука до 65 країн - Держпродспоживслужба

За 9 місяців 2021 року Україна експортувала понад 10 тис. тонн яблук до 65 країн світу. Про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час конференції "Овочі та фрукти України-2021", написала пресслужба відомства.

За даними Магалецької, у 2020-му та 2021 році найбільше яблук з України експортували до Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Австрії, Молдови, Саудівської Аравії, Швеції, Оману, Малайзії, Казахстану, Греції, Кувейту, Туреччини та Мавританії.

"Сьогодні триває робота над відкриттям ринків В'єтнаму, КНР, Єгипту, Індії та Ізраїлю для українських виробників яблук", - зазначили у повідомленні.

У січні - вересні 2021 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2020 року експорт товарів та послуг з України до Європейського союзу. Про це 23 листопада повідомило Міністерство економіки України.

За матеріалами Гордон.