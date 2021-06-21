Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження

Україна і Молдова мають найвищий ризик посухи у світі. У першій п'ятірці також Бангладеш, Індія та Сербія.

Як передає "Гордон", про це свідчать дані дослідження World Resources Institute (WRI).

У дослідженні було зібрано дані щодо 138 країн, які складали з урахуванням трьох показників - сільськогосподарського, промислового і регіонального. Фахівці аналізували інтенсивність минулої посухи, наявність дефіциту води, ураження від посухи, чисельність населення, обсяг посівів і поголів'я худоби.

До першої п'ятірки антирейтингу увійшли Молдова, Україна, Бангладеш, Індія та Сербія.

Найсприятливішою ситуація є в Ісландії, Норвегії (Європа) та Сенегалі (Африка).

Значну частину країн Африки не проаналізували через відсутність доступу до даних для аналізу. Також уточнюють, що країни, схильні до ризику посухи, не завжди мають відчувати великий дефіцит води. Однак наслідки однаково можуть бути серйозними. За матеріалами Цензор.Нет