Україна і США підписали меморандум щодо будівництва енергоблоку Хмельницької АЕС

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС

Про це повідомляється в Twitter президента.

"Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проєкту - до 30 млрд доларів", - повідомив Зеленський.

За матеріалами Еспресо TV