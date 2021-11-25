Україна має намір зберегти половину від $2,7 млрд МВФ в ролі буфера від майбутніх ризиків

Україна має намір зберегти половину $2,7 млрд, отриманих у серпні цього року від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR), як буфер проти майбутніх ризиків, йдеться в Меморандумі економічної та фінансової політики України з МВФ, опублікованому Фондом і Мінфіном у середу.

"Хоча дефіцит тримався під контролем, враховуючи великі потреби у валовому зовнішньому фінансуванні, включаючи значну суму боргу, випущеного за пільговими ставками, ми використовували близько половини нещодавнього отриманих СПЗ", - констатується в документі.

Згідно з ним, залишок СПЗ допоможе підтримувати цілі України щодо зовнішньої стабільності.

Як повідомлялося, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва в серпні оголосила про початок розподілу SDR на $650 млрд, в рамках якого Україна пропорційно своїй квоті у Фонді отримала понад $2,7 млрд (SDR1,9 млрд).

"Розподіл SDR забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи, поповнивши валютні резерви країн і зменшивши їх залежність від дорожчих внутрішніх або зовнішніх боргів", - зазначила Георгієва.

Міністерство фінансів уже конвертувало в долари і євро близько SDR1 млрд для здійснення 29 вересня погашення випущених п'ять років тому під гарантії США євробондів на $1 млрд.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.