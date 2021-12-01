Україна має збільшити кількість альтернативних енергоджерел - конгресвумен Каптур

Впливова американська конгресвумен Марсі Каптур, авторка поправки про обов'язкові санкції проти Nord Stream 2, наголосила на необхідності для України посилити її енергетичну незалежність шляхом широкої диверсифікації енергоджерел.

Про це вона заявила в понеділок під час онлайн-конференції "Безпека та протидія російській агресії", передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я з гордістю можу сказати, що Палата представників (Конгресу США - ред.) відіграла провідну роль у цьому процесі (посиленні безпеки України - ред.)", - наголосила Каптур.

Вона нагадала, що нижня палата підтримала її поправку з обов'язковими санкціями проти всіх осіб і компаній, причетних до Nord Stream 2 - "шкідливого геополітичного проєкту Кремля", який загрожує всій Європі. Наразі це питання перебуває на розгляді в Сенаті.

Водночас конгресвумен підкреслила, що Україна повинна зробити кроки, які посилять її незалежність від вуглеводнів, особливо російських, на тлі ескалації агресії з боку Кремля.

"Ми повинні зробити більше, щоби допомогти Україні стати енергетично незалежною шляхом збільшення досліджень та розробки біопаливних систем - вони (українці - ред.), безумовно, мають для цього можливості, однак не мають багатого досвіду; на ядерному фронті - тут ми можемо (допомогти - ред.) багато в чому; а також з воднем, блакитним воднем", - зауважила конгресвумен.

Крім того, за її словами, існує також "чудова можливість синхронізувати електричну мережу" України з Європейським Союзом.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників США в вересні прийняла законопроєкт з оборонним бюджетом країни, який містить поправку про обов'язкові санкції проти російського Nord Stream 2, у тому числі компанії- оператора газопроводу. Зараз у Сенаті США триває розгляд цього законопроєкту.