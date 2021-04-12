Україна може додатково отримати від МВФ $2,73 млрд - голова Нацбанку

Україна може отримати додатково $2,73 млрд спеціальних прав запозичення від Міжнародного валютного фонду, якщо МВФ вирішить виділити $650 млрд на відновлення світової економіки.

Про це за підсумками зустрічі з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером у Facebook повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Про ініціативу виділити додатково $650 млрд на відновлення світової економіки у МВФ заявили 23 березня. Директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва говорила, що розподіл спеціальних прав запозичення принесе користь країнам-членам і підтримає глобальне відновлення після кризи, зумовленої COVID-19.

За словами Шевченка, ця ініціатива стала однією з тем його розмови з Каммером.

"Зважаючи на розмір квоти України (0.42%), наша держава може отримати приблизно $2,73 млрд, що сприятиме нарощенню золотовалютного резерву та покращенню, за нашою попередньою оцінкою, показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів із поточного рівня 91% до приблизно 98%", - написав голова НБУ.

Шевченко додав, що під час зустрічі з Каммером вони обговорювали продовження співпраці України та МВФ, зокрема частину програми, яка входить у сферу відповідальності НБУ.

"Хочу це підкреслити, у нас немає непорозумінь з експертами місії. Щобільше, у нас спільне бачення результату, якого ми хочемо досягти", - зазначив він.

Зустріч Шевченка і Каммера відбулася 8 квітня, поінформували у НБУ. За матеріалами Гордоню