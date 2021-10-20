Україна може отримати "митний безвіз" вже у 2022 році - Шмигаль

Україна очікує на приєднання до Європейської конвенції про єдиний транзит вже у 2022 році або так званий "митний безвіз". Про це зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду 20 жовтня.

"Вже у 2022 році Україна очікує на приєднання до Європейської конвенції про єдиний транзит, або так званого "митного безвізу", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 20 жовтня заявив, що Україна має високий ступінь готовності приєднання до митної системи ЄС.

"Україна на національному рівні вже використовує нову транзитну систему NCTS. У перспективі приєднання до міжнародної системи дозволить обмінюватися митними даними в режимі реального часу та контролювати товари на кожному етапі перевезення. Це важливий крок у напрямку детінізації та боротьби зі зловживаннями на митниці", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що це ще один із "5 безвізів" - стратегічних напрямків Уряду в частині інтеграції до європейського простору. Він нагадав, що минулого тижня за підсумками 23-го Саміту Україна - ЄС було підписано "авіаційний безвіз" (Угоду про спільний авіаційний простір).

"Це важливий крок у бік наближення до правил та стандартів Європейського Союзу. Ринок авіаперевезень стане більш конкурентним, відкритим і прозорим. Українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. Все це створить для українців більше можливостей для подорожей як у плані географії, так і в частині більшої цінової доступності", - зазначив Шмигаль.

Наступними напрямками, за його словами, має стати приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E, підписання угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АССА) та інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Україна та Європейських Союз в межах 23-го саміту Україна-ЄС підписали низку угод, які стосуються відкритого авіапростору, а також співпраці в мистецькій, дослідницькій та академічній сферах.

За матеріалами УНН.