Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду вже наступного тижня, передає УНН із посиланням на повідомлення Мінфіну.

Про те, що Україна очікує місію МВФ вже наступного тижня стало відомо в ході зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з віцепрезидентом Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде.

Зокрема, на зустрічі обговорювалися умови отримання "Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", співробітництво з Міжнародним валютним фондом, результати реалізації спільних проєктів, зелений перехід в Україні та основні напрями подальшої співпраці.

"Українська сторона зазначила, що очікує місію МВФ вже наступного тижня", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Раніше голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що Україна очікує приїзд місії МВФ вже у вересні.

Шевченко також повідомив, що за планом другий транш має становити 500 мільйонів СПЗ - це приблизно 700 мільйонів доларів, але з огляду на пропуск декількох траншів, сума може бути більшою.

Співпраця України з МВФ

Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року. Україна сподівалася, що до кінця 2020 року місія МВФ проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу - здійснивши перегляд програми.

У грудні місія МВФ таки повернулася до України, пропрацювавши три дні в дистанційному форматі - усі заплановані зустрічі, як оцінювалося, пройшли добре.

З 11 січня місія відновила роботу в Україні. Утім, це сталося на тлі "тарифної" кризи і кроків уряду щодо зниження вартості газу для населення на фоні протестів - відхід від ринку газу, на якому наполягав Фонд і який запрацював у 2020 році, і повернення до регулювання ціни, хоч, як запевняли в уряді, не довготривалого. В експертому колі заявляли, що за повідомленнями, у МВФ не з розумінням поставилися до такого кроку.

13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

У G7 повідомили, що для завершення перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України необхідно вжити низку заходів, зокрема це включає реформування Вищої ради правосуддя та заходи енергетичної політики. Що стосується чергового траншу МВФ, то, за останніми повідомленнями з уряду, його Україна розраховує отримати до кінця року. Раніше називався вересень. І це було б доречно, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами, на що вказували і в НБУ.

Перед нинішньою програмою у межах співпраці з МВФ для України діяла інша - чотирирічна програма "Механізм розширеного фінансування" (EFF) на 17,5 млрд дол., схвалена у березні 2015 року. Програма EFF, своєю чергою, замінила собою програму Фонду Stand-By, яка була надана Україні 30 квітня 2014 року. За матеріалами УНН.