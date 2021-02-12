Україна отримає 50 мільйонів євро від ЄІБ на закупівлю вакцин

Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації. Про це написав у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", - написав він.

Перший транш вакцини від глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в лютому у кількості 117 000 доз. Вакцинація буде добровільною і безоплатною.

Ця кількість вакцини відразу буде розподілена для вакцинації медичних працівників, а також працівників закладів, що надають медичну допомогу пацієнтам із коронавірусною хворобою. Страхування від covid-19. Виплата до 50 тисяч гривень

Вакцинація від covid-19 в Україні почнеться в середині лютого.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від covid-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти covid-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

13 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що створена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина від covid-19 показала 50% ефективності під час випробувань у Бразилії. За матеріалами minfin.com.ua