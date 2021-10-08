Україна підписала меморандум з Космічними військами США щодо обміну інформацією і щодо супутникової навігації, розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це дозволить нам більш ефективно використовувати наші космічні ресурси, отримувати дані з американських супутників для реалізації наших завдань, в тому числі із відстеження пожеж, техногенних катастроф, надзвичайних ситуацій, використання водних ресурсів. Це важливий крок кооперації", - зазначив Тафтай.

За його словами, зараз планується також укладення низки інших угод щодо захисту технологій у космічній сфері.

"Крім того, був важливий елемент нашої поїздки в США - участь в 36-му космічному симпозіумі в Колорадо-Спрінгс. Це було важливо з точки зору просування нашої продукції, реалізації таких проєктів як "Вега" та "Антарес", - додав Тафтай.

31 серпня президент Володимир Зеленський обговорив з директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може приєднатися (або вже приєдналася) Україна. Глава NASA погодився відвідати Україну. Також Україна і США домовилися спільно захищати Землю від загроз з космосу. За матеріалами LIGA.Бізнес