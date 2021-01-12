Україна постачатиме свою електроенергію в Молдову і Румунію - Зеленський

Україна і Молдова домовилися про збільшення обсягів зберігання запасів молдавського газу в українських підземних сховищах, про відновлення постачання електроенергії в Молдову, а також про транзит електроенергії з України в Румунію через Молдову. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з президентом Молдови Майєю Санду.

"Є безліч напрацювань для поглиблення нашої співпраці в енергетичній сфері. Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдавської сторони в українських сховищах, проєкт транзиту європейського газу по території Молдови в Україну, відновлення постачання електроенергії в Молдову і транзиту електроенергії з України в Румунію, який пройде по території Молдови ", - сказав Зеленський в заяві для преси.

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року Україна майже в чотири рази збільшила обсяги зберігання газу, що належать нерезидентам. Із загальних 23,5 млрд кубометрів, 7,7 мільярда належать іноземним компаніям з 24 країн.

Повідомлялося, що істотне скорочення транзиту російського газу спостерігалося у 2020 році. Транспортування російського газу через Україну торік склало 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж роком раніше (у 2019 р - 89,6 млрд куб. м). За матеріалами ZN.ua