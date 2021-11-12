Україна поставлятиме двигуни для турецьких безпілотних винищувачів - Кулеба

Україна підписала дві угоди про постачання двигунів для виробництва турецького безпілотного винищувача MIUS та важкого ударного безпілотника Akinci, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у п'ятницю, 12 листопада.

За словами Дмитра Кулеби, два контракти Україна підписала на оборонній виставці SAHA у Стамбулі у четвер, 11 листопада.

Турецька компанія Байкар (Baykar Makina) та держпідприємство "Івченко- Прогрес" підписали угоду про постачання турбореактивних двигунів для створення безпілотного винищувача MIUS.

Крім того, Мотор Cіч підписала контракт із цією ж турецькою компанією на постачання партії двигунів для безпілотного літального апарату Akinci.

"Ці домовленості свідчать про високий рівень довіри між українськими та турецькими партнерами", - додав міністр.

Держпідприємство "Мотор Січ" має провести дослідно-конструкторську роботу, після успішного виконання якої та проведення всіх необхідних випробувань планується оснащувати Akinci двома видами двигунів, залежно від бажання замовника.

Дрон MİUS буде першим реактивним безпілотником компанії, який літатиме із надзвуковою швидкістю на великій висоті. Проєкт MİUS зараз знаходиться на стадії концептуального проєктування – перший політ він має здійснити у 2023 році.

Baykar використовує у безпілотниках Akinci двигуни АІ-450Т розробки "Івченко-Прогрес" із Запоріжжя. Їх обрали, оскільки через експортні обмеження не змогли використати європейські двигуни. Україна з 2021 до 2030 року має поставити понад 500 двигунів вартістю понад $600 млн. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.