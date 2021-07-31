Україна працює над тим, аби "Північний потік-2" не був сертифікований - Вітренко

Україна продовжує працювати над тим, щоб "Північний потік 2", навіть після завершення його будівництва, не запрацював.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода, заявив голова правління компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Програна битва, але не програна війна. І наша "війна" проти "Північного потоку-2" продовжується. Битва, яка програна, це скоріш за все, так виглядає, це безпосереднє будівництво "Північного потоку-2", що він буде добудований. На жаль, це будівництво було відновлене у січні цього року. І відповідно знову ж таки, на жаль, це будівництво найближчим часом буде закінчене", - констатував Вітренко.

Водночас за його словами, українська сторона бореться за те, щоб цей газопровід не запрацював. Ключем для цього голова "Нафтогазу" вбачає унеможливити його комерційну експлуатацію.

"Бо для України важливо не те щоб, умовно кажучи, була ця труба чи не було цієї труби, а важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", - пояснив він.

За словами Вітренка, Київ працює над тим, щоб газогін не був сертифікований. Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським "Газпромом" і президентом Росії Володимиром Путіним. Європейське законодавство забороняє одній особі чи групі осіб контролювати й видобуток, і транспортування газу.

"І це записано навіть в цій спільній заяві США і Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет був застосований і щодо букви закону, і щодо духу закону", - додав держслужбовець.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ України надіслало відповідні ноти Європейській комісії, яка бере участь у процесі сертифікації оператора, із закликом враховувати "так званий принцип солідарності".

"Це означає, що, наприклад, навіть якщо (а це фантасмагоричний сценарій) оператор "Північного потоку-2" буде відокремлений від "Газпрому", реально буде незалежний від "Газпрому" і Путіна, не буде ними контролюватися, навіть якщо буде забезпечений доступ третіх сторін до цього газопроводу, то і німецький регулятор, і Єврокомісія мають також забезпечити, щоб цей доступ третіх сторін був забезпечений до всіх газопроводів, які йдуть з Росії в Європу, зокрема через Україну", - сказав голова "Нафтогазу".