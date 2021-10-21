Україна приєднується до Конвенції про Європейський інститут лісу

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт "Про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу" (Конвенція ЕFI).

Відповідну ратифікаційну постанову No0094 на позачерговому засіданні парламенту підтримали 278 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мета документа - сприяти мобілізації науково-дослідного потенціалу та ефективному об'єднанню ресурсів багатьох європейських країн (в тому числі, й України) у галузі лісових наукових досліджень та передових методів і технологій лісоуправління.

"Приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу буде корисним для нашої країни з огляду на можливість впливати на політику й роботу організації", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що приєднання до Конвенції не тягне за собою жодних бюджетних витрат. "Членство в організації безкоштовне. Добровільні внески надаються країнами-членами виключно у випадках, коли вони вважають це необхідним", сказано у статті 10 Конвенції ЕFI.

Європейський інститут лісу - міжнародна організація, створена європейськими державами для наукових і прикладних досліджень у сфері лісокористування та управління лісами. Відповідно до Конвенції ЕFI, членами організації можуть бути окремі країни. Наукові установи тієї чи іншої держави можуть набувати статус асоційованих (європейські організації) або афілійованих (організації поза межами Європи) членів ЕFI.

До Конвенції вже приєдналися майже 30 держав Європи, 115 організацій із 36 країн мають статус асоційованих або афілійованих членів. Поміж них - і 2 наукові установи із нашої країни. Це Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького та Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П.С. Пастернака.

За матеріалами Укрінформ.