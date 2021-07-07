Україна та Литва домовилися про відновлення позитивної динаміки в торгівлі

Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість із президентом Литви Гітанасом Науседою щодо відновлення позитивної динаміки в торгівлі на рівні періоду до пандемії COVID-19.

"За результатами цього року ми очікуємо, що обсяги двосторонньої торгівлі товарами та послугами (з Литвою - ІФ) відновлять позитивну динаміку і показники докризового періоду. Ми домовилися, що результати відповідної роботи ми зможемо підбити вже наприкінці цього року, під час чергового засідання Ради президентів України та Литовської Республіки", - заявив Зеленський на спільному з президентом Литви брифінгу у Вільнюсі.

Він також додав, що "і за нинішньої динамічної співпраці з Литвою існує ще чимало напрямів і сфер, в яких можна досягти більшого".

"Насамперед це сфера торговельно-економічних відносин, інвестиційного й транспортно-транзитного співробітництва", - сказав президент України.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.