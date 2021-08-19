Україна та Польща можуть створити потужний газовий хаб у Східній Європі

Україна і Польща можуть створити потужний газовий коридор по маршруту північ-південь, який забезпечить енергетичну безпеку всієї південно-східної Європи.

Про це розповів генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбі ОГТСУ.

«Ми переконані, що Польща і Україна мають усе необхідне для створення загального інтегрованого газового хабу у Східній Європі. Маючи доступ до Трансбалканського газопроводу, наші країни можуть створити потужний північно-південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку всієї південно-східної Європи, тобто східного флангу НАТО», - вважає очільник ОГТСУ.

За його словами, Польща планує значно збільшити споживання газу, що вимагатиме додаткової гнучкості і джерел газу. Водночас Україна має в розпорядженні найбільші в Європі газові сховища, які знаходяться лише за 80 км від кордону.

Наша держава може запропонувати 10 млрд кубометрів потужностей зі зберігання газу, а також доступ польським трейдерам до постачань газу з півдня: з Туреччини, Болгарії, Румунії та Угорщини.

Читайте також: У липні Україна імпортувала майже 500 мільйонів кубів газу з Європи

Своєю чергою, Україна зацікавлена в зміцненні своєї енергетичної безпеки через доступ до терміналів СПГ у Польщі, що дозволить здійснювати прямий імпорт в нашу країну.

«Усе це вимагає модернізації інфраструктури між нашими країнами. Нині гарантовані потужності доступні в напрямку з України в Польщу, але не в зворотньому. З нашого боку, ми провели всю необхідну роботу і готові приймати до 6,6 млрд куб. м на рік на польсько-українському кордоні, якщо польська сторона готова надати такий обсяг при певному тиску у трубопроводі», - додав Макогон.

Якщо в України не буде нового довгострокового транзитного договору після 2024 року, то це призведе до незворотної оптимізації газотранспортної системи (ГТС).