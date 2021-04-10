Україна та Туреччина підписали договір про будівництво житла для кримських татар

Україна і Туреччина 10 квітня під час візиту президента України Володимира Зеленського у Стамбул підписали рамковий договір про будівництво житла для представників кримських татар та обраних категорій, трансляцію церемонії вели на сторінці глави Української держави у Facebook.

Із боку України угоду між двома урядами підписав Резніков, із боку Туреччини - міністр екології та урбанізації Марат Курум.

На пресконференції після підписання документів президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, що є проєкт будівництва житла і мечеті для кримських татар.

"У проєкті побудови житла ми щойно зробили конкретний крок. Маю надію, що ми найближчим часом подолаємо певний відрізок шляху до реалізації проєкту побудови мечеті", - сказав він.

Зеленський зазначив, що міжурядова угода дає можливість побудувати приблизно 500 квартир для представників кримськотатарського народу та інших внутрішньо переміщених осіб.

"Це дуже важливий гуманітарний проєкт, який ще більше зблизить народи України і Туреччини", - повідомив він.

Про те, що Туреччина допоможе Україні у будівництві цього житла Ердоган говорив під час зустрічі із Зеленським у Києві в лютому 2020 року.

Контекст:Зеленський із дружиною Оленою прибув до Туреччини сьогодні вранці. Зустріч двох президентів відбувалася в закритому для журналістів режимі і тривала майже три години, серед тем їхньої розмови - ситуація на Донбасі, двостороннє співробітництво. Візит Зеленського в Туреччину відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі і стягування російських військ біля кордону України. Напередодні поїздки президент РФ Володимир Путін зателефонував Ердогану. Говорили, зокрема, про ситуацію на Донбасі. За матеріалами Укрінформ.