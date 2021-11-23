Україна у 2022 році може отримати ще кілька траншів МВФ - міністр фінансів

2022 року Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду кілька траншів макрофінансової допомоги. Про це в ефірі каналу "Україна 24" 23 листопада заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він зазначив, що до червня, коли завершується строк дії програми співпраці з МВФ, має бути кілька її переглядів.

"У нас до червня має бути ще декілька переглядів [програми]. І ми сподіваємося, що ми, проводячи розумну, виважену та прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще декілька траншів цієї допомоги. Вона дуже важлива, тому що при підготовці бюджету на 2022 рік ми, у тому числі закладаємо кошти МВФ", - сказав Марченко.

За словами міністра, Україна взяла на себе зобов'язання продовжувати судову реформу, забезпечувати роботу антикорупційних органів та незалежність Нацбанку, а також проводити реформи в енергетичній сфері.

"Окрім того, ми маємо забезпечити дефіцит бюджету на рівні не вище ніж 3,5% ВВП у наступному році, і, можливо, інші параметри, які менш суттєві", - заявив він. За матеріалами Гордон.