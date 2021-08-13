Україна утримається в ТОП-10 світових експортерів курятини - аналітики

За підсумками цього року Україна посяде сьоме місце в рейтингу світових постачальників курятини. Такий проноз зробили аналітики порталу Statista, передає УНН.

Уточнюється, що Україна розділить сьоме місце з Китаєм. Обидві країни цьогоріч експортують по 400 тис. тонн курятини.

Додамо, що перше місце у рейтингу посяде Бразилія із показником 3,8 млн тонн. Друге - США (3,3 млн тонн), третє - ЄС (1,4 млн тонн).

Замкне десятку лідерів Аргентина, яка у 2021 році експортувала 160 тис. тонн курятини.

Найбільший в Україні виробник курятини МХП (Наша Ряба) за рік наростив 23% експорту ( 109 тис. тонн курятини в ІІ кварталі 2021 року проти 88,5 тис. тонн в ІІ кварталі 2020 року).

Цього року МХП став першим, хто відправив українську курятину у Лондон.