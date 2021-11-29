Україна вдвічі збільшила імпорт електроенергії з Білорусі
Станом на 29 листопада Україна імпортує з Білорусі електроенергію в розмірі 900 МВт-год щогодини, тоді як минулого тижня - 415 МВт-год.
Про це свідчать дані оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".
Потужність на імпорт електроенергії з Білорусі на 29 листопада на щоденному аукціоні безкоштовно отримала - ТОВ "ТЕТ груп" Віталія Бутенка, колишнього комерційного директора групи ДТЕК.
Водночас Україна припинила експорт та імпорт електроенергії зі/до Словаччини.
Запасів вугілля на складах ТЕС в Україні не вистачає, вони продовжують скорочуватися у листопаді.
З 1 листопада Росія призупинила постачання енергетичного вугілля до України.
2 листопада системний оператор Укренерго запросив аварійну допомогу у Білорусі на постачання електроенергії потужністю 500 МВт для підтримки енергосистеми України.
6 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну обсягом 5 МВт на годину.
8 листопада імпорт електроенергії з Білорусі до України збільшився до 400 МВт-год.
18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.
21 листопада Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі в розмірі 415 мВТ·годину.
За матеріалами LIGA.Бізнес