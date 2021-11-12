Україна веде переговори з Катаром щодо скрапленого постачання газу

Україна веде переговори з Катаром стосовно прямого постачання скрапленого газу.

Про це під час ефіру програми "Право на владу" заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дійсно працюємо над прямим контрактами з Катаром. Це непроста історія, але ми дійсно над цим працюємо", - сказав Немчинов.

За його словами, "блакитне паливо" з Катару буде постачатися через польські LNG-термінали. Заступник міністра зауважив, що для цього ще треба збільшити пропускну спроможність для транспортування газу з Польщі.

У жовтні у порівнянні з вереснем 2021 року імпорт газу в Україну зменшився на 77%. За 10 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,535 млрд куб.м газу, експорт та реекспорт склав 1,629 млрд куб.м.