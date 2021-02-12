Україна веде переговори зі SpaceX для спільного запуску українського супутника - Уруський

Україна зараз веде переговори із компанією Ілона Маска SpaceX для того, аби разом у грудні цього року запустити український супутник, повідомив міністр з питань стратегічних галузей Олег Уруський в інтерв'ю "Першому діловому" телеканалу. Мова йде про супутник "Січ 2-30 (2-1), над яким зараз працюють у державному конструкторському бюро "Південне".

"Ми зараз інтенсивно працюємо з потенційною компанією, яка надає послуги з запуску. Тому що реально в нас є вікно запустити апарат у грудні 2021 року за допомогою іноземного оператора, яким в цьому випадку є компанія SpaceX", - заявив міністр.

За його словами зараз ведуться переговори про сумісність супутника та ракети носія.

Український апарат розробляється для того, аби отримувати зображення поверхні Землі у видимому й ближньому інфрачервоному діапазонах. Також він призначений для моніторингу параметрів магнітосфери планети.

"На сьогодні апарат практично готовий. Він потребує кінцевого аналізу й експлуатаційних та технічних перевірок готовності його до запуску", - додав Уруський.

1 лютого Уруський повідомив про те, що Україна до кінця 2021 року планує в прискореному режимі реалізувати проєкт з виведення власного супутника "Січ 2-30 (2-1)" на орбіту Землі. За його словами, це реально "за умови максимально ефективної роботи".

Нагадаємо, восени минулого року Державне космічне агентство України підписало домовленість з NASA в рамках програми "Артеміда" про співпрацю в цивільному вивченні і використанні Місяця, Марса, комет і астероїдів. Україна стала вже дев'ятою країною, що приєдналася до домовленостей.

В рамках програми NASA "Артеміда" у 2024 році планується повернення американських астронавтів на Місяць і проведення досліджень в районі її Південного полюса, де повинні знаходитися запаси води у вигляді льоду.

У NASA розповіли, що ці запаси можуть стати ключовим ресурсом для тривалих місячних місій, а також зможуть забезпечувати дослідження далекого космічного простору.

За матеріалами ZN.UA