Україна відправила літаком до США супутник "СІЧ-2-30"

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" до США 8 грудня вантажним літаком відправили український космічний апарат "СІЧ-2-30". Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в КБ "Південне".

Супутник дистанційного зондування землі розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро "Південне" в Дніпрі.

Його планує відправити в космос ракетою-носієм Falcon 9 компанія Ілона Маска Space-X.

За інформацією пресслужби міжнародного аеропорту "Бориспіль", вантаж полетів з Києва до Будапешта, і вже 12 грудня має прибути до фінального місця призначення - міжнародного аеропорту Маямі.

Запуск українського супутника "СІЧ-2-30" запланували на 10 січня 2022 року.

Раніше пуск планувався до кінця 2021 року.

Це перший за останні 10 років вітчизняний апарат, який Україна хоче запустити в космос.

Активна стадія розробки супутника "Січ 2-30" розпочалася 2015 року. Загальна вага супутника становить 170 кілограмів та 40 кілограмів корисного навантаження. Він призначений для одержання цифрових зображень поверхні Землі. За матеріалами Радіо Свобода.