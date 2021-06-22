Україна за 12 місяців має віддати кредиторам $10 млрд

Національний банк попередив, що графік боргових виплат України в найближчі роки буде залишатися напруженим.

Про це сказано у новому Звіті про фінансову стабільність, опублікованому на сайті НБУ в вівторок, 22 червня.

"Протягом наступних дванадцяти місяців лише валютні виплати уряду та НБУ за державним і гарантованим державою боргом перевищать 10 млрд дол. У гривневому сегменті ринку погашення основного боргу та відсотків у другому півріччі перевищать 130 млрд грн", - йдеться в ньому.

Пік виплат за валютними боргами припадає на вересень 2021 року, коли Україна має віддати кредиторам понад 3 млрд доларів.

Нацбанк вважає, що в таких умовах пауза у співпраці з Міжнародним валютним фондом становить ризик для макроекономічної стабільності.

"У період, коли ефекти кризи, викликаної пандемією COVID-19, для фінансових ринків усе ще є непевними, Україні вкрай важливо мати постійний доступ до міжнародного офіційного фінансування. Програма МВФ для країн, які мають низький рейтинг, є певним страховим полісом і гарантією того, що період виплат буде пройдено гладко, з мінімальними ризиками для макроекономічної та фінансової стабільності. За нинішніх умов Україна може залучати ресурси на міжнародних ринках капіталу навіть без програми з МВФ, хоча й за вищою ціною. Проте робити середньо-і довгострокове планування державних фінансів, виходячи з припущення,що ринки завжди будуть сприятливими для країн із неінвестиційними рейтингами, не слід", - сказано у звіті.

Нацбанк також радить не дуже сподіватися на додаткову емісію спеціальних прав запозичення, за якою Україна може отримати близько 2,7 млрд доларів.

"Існує висока вірогідність, що ці кошти надійдуть після періоду пікових виплат у вересні, немає й однозначної відповіді про можливість їх використання для фінансування дефіциту бюджету", - пояснили в Нацбанку.

Нагадаємо, що раніше НБУ спрогнозував зниження державного і гарантованого боргу України в 2021 році з 60,8% ВВП до 55,8% ВВП. За матеріалами LB.ua