Україна зацікавлена в розширенні співпраці з Німеччиною в енергетичній сфері - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна зацікавлена в розширенні співпраці з Німеччиною в енергетичній сфері.

"Ми вже маємо суттєві напрацювання на цьому напрямі. У серпні минулого року Україна та Німеччина підписали спільну заяву про налагодження Енергетичного партнерства. Вона передбачає поглиблену взаємодію у сферах відновлювальної енергетики, енергоефективності, декарбонізації і зміни клімату, водневої економіки, трансформації вугільних регіонів", - наводить слова Шмигаля прес- служба уряду за результатами зустрічі з федеральним головою партії "Союз90/Зелені" Робертом Габеком, депутатом Європейського парламенту Віолою фон Крамон-Таубадель, депутатами Бундестагу Німеччини Омідом Нуріпурі та Мануелем Заррацином.

Прем'єр також подякував Німеччині за допомогу у сприянні справедливій трансформації вугільних регіонів в Україні.

"Цього року ми започатковуємо два пілотних проєкти на шахтах. Ця реформа допоможе створити нові робочі місця та сприятиме декарбонізації. Україна твердо стоїть на засадах Європейського зеленого курсу", - наголосив глава уряду.

Шмигаль також зауважив, що пріоритетна мета України в енергетичній сфері - приєднання до ENTSO-E.

За його словами, синхронізація української енергетичної системи з європейською мережею у 2023 році - важливий крок для України, яким наразі уряд активно займається.

За матеріалами Інтерфакс