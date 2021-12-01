Україна запросила в ЄС новий пакет фінансової підтримки

Уповноважений з питань управління держборгом України Юрій Буца заявив, що Україна почала переговори з Єврокомісією (ЄК) щодо нового пакету фінансової допомоги. Його обсяг може перевищувати 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Обсяг допомоги буде залежати від того, скільки саме грошей буде потрібно Києву, однак враховуючи його наявні зобов'язання складе щонайменше 1,2 млрд євро.

"Ми запросили в Єврокомісії довгострокову, макрофінансову програму, щоб забезпечити стійке фінансування в найближчі роки", - заявив він.

Якими умовами може супроводжуватися виділення нового траншу, Буца не уточнив.

Нагадаємо, МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада розраховує на кілька траншів МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладені в проєкт держбюджету.