Україна змогла переконати Меркель, що "Північний потік-2" є загрозою - Вітренко

Україна змогла переконати канцлера Німеччини Ангелу Меркель, що російський газопровід "Північний потік-2" є реальною загрозою. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"Мені здається, що багато в чому ми змогли переконати пані Меркель, і вона навіть змінила багато в чому свою точку зору на цей проєкт ("Північний потік-2". - ред.)", - сказав він.

Напередодні Меркель перебувала у Вашингтоні з офіційним візитом, під час якого проводила американсько-німецькі переговори. На порядку денному у переговорах будуть, зокрема, тема України та "Північного потоку-2".

15 липня у Німеччині застерегли від використання "Північного потоку-2" проти України.

12 липня, під час саміту голів Німеччини та України, Меркель заявила, що Україна має залишатися транзитною країною для газу навіть у разі завершення будівництва "Північного потоку-2".