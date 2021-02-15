Українці на третину збільшили зацікавленість в іпотеці

У 2020 році обсяги іпотечного кредитування в Україні зросли на третину до 3,8 млрд грн. Ставка за новими іпотечними кредитами знизилася - у грудні 2020 року на вторинному ринку становила 14%, а на "первинці" - 16,9%. Про це з посиланням на результати опитувань банків повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.

"За підсумками 2020 року банки видали іпотечних кредитів на суму 3,8 млрд грн. Це на 36% більше порівняно з 2019 роком", - йдеться у повідомленні.

При цьому Нацбанк оприлюднив результати опитувань банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню у листопаді та грудні 2020 року. За результатами останнього опитування банки повідомили, що в грудні 2020 року вони видали 743 кредити на загальну суму 521 млн грн.

Опитування банків, як вказано, свідчать про те, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Майже 88% нових угод (3,3 млрд грн) за 2020 рік уклали п'ять банків.

Також зазначається, що торік зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. "Якщо у 2019 році він становив близько 516 тис. грн, то у 2020 році - 663 тис. грн", - додали у НБУ.

Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2020 році становив 682 тис. грн, вторинної - 660 тис. грн.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у 2020 році становила близько 85% за обсягом від усіх нових видач, додали у НБУ.

"Протягом 2020 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами знизилася. Згідно з даними банків у грудні 2020 року середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14% (у грудні 2019 року - 20,6%), на первинному - 16,9% (у грудні 2019 року - 21,5%)", - вказали у Нацбанку.

Водночас у 2020 році, як зазначається, близько 38% іпотеки за сумою укладено з фіксованою відсотковою ставкою (у 2019 році - понад 70% нової іпотеки).

Іпотека по регіонах: де беруть кредит на житло найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у 2020 році видано в місті Києві - 1,5 тис. договорів на загальну суму 1,4 млрд грн (37% від загальної суми).

Після міста Києва найбільше іпотечних договорів у 2020 році укладено в Київській області - 646 договорів на загальну суму 605 млн грн (16% від загальної суми), у Харківській області - 617 договорів на загальну суму майже 296 млн грн (8% від загальної суми), у Львівській області - 345 договорів на загальну суму 240 млн грн та в Дніпропетровській області - 388 договорів на загальну суму 192,6 млн грн.

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня затвердив рішення про здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7% річних. Також в уряді кажуть, що фінансовий лізинг та іпотека під 5% річних можлива, і в Україні працювати над цим почнуть вже впродовж першого півріччя цього року.

В експертних колах кажуть, у "дешевій" іпотеці від уряду можуть бути підводні камені - "якщо це буде дійсно 7%, а не завуальовані якісь там додаткові відсотки - через рік збільшення або через два роки збільшення цих відсотків. Або окремий відсоток за видачу кредиту".

Хоча ще у серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський повідомляв, що є певні складності у впровадженні іпотеки під 10%, анонсованої у липні того ж року.

Зазначимо також, що за даними НБУ, минулого року попит на іпотеку серед населення рекордно зріс, зокрема і на тлі зниження відсотків за іпотечними кредитами.

НБУ хоче більш ніж подвоїти обсяги іпотеки до 2024 року - з 0,7% до 2% ВВП.

Що відомо про можливість дешевої іпотеки

Уряд у листопаді 2020 року доручив Міністерству фінансів забезпечити створення ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" для запуску доступного іпотечного кредитування населення.

В одному з листопадових інтерв'ю голова Мінфіну Сергій Марченко казав, що спеціальна компанія буде докапіталізована урядом.

З його слів, "планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7 % річних на строк від 60 до 240 місяців". Другий напрям - фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрямок фінансування буде спрямований для збереження робочих місць, сприяння в забезпечені житлом військових, поліцейських та інших службовців, вказував Марченко. Тоді, коментуючи, чи низькі ставки будуть фіксовані протягом усього періоду кредитування, міністр фінансів зазначав, що "так, держава бере на себе ризики, у тому числі інфляційні". Однак, він обіцяв запуск цих програм ще наприкінці минулого року, а про "доступну іпотеку" під 7% стало відомо лише наприкінці січня цього року. За матеріалами УНН.