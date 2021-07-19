Українцям можуть підняти мінімальну зарплату: скільки вона складе

Мінімальна зарплата в Україні може зрости до 7700 гривень вже до 2022 року.

Про такі плани в ефірі "24 канали" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також міністр повідомив, що рівень інфляції в країні імовірно зросте на 2%.

За словами Марченка, збільшення "мінімалки" - це зараз пріоритет.

"Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо (мінімальну заробітну плату, - ред.) до 7 тисяч 700 гривень", - сказав він. Гроші для виплат є

Марченко зазначив, що пенсії також будуть підвищуватися.

"Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони становлять від 50 до 100 000 000 000 гривень", - сказав Марченко.

Ці гроші можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Також у Міністерстві фінансів припускають і збільшення пенсій.

"Це буде пріоритетом і вже визначатися при формуванні бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", - підсумував Марченко.

Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень.