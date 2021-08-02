Українські прикордонники викрили схему багатомільйонної контрабанди лікарських засобів

Українські прикордонники розповіли про викриття багатомільйонної схеми контрабанди лікарських засобів з ознаками фальсифікату. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України 2 серпня.

"На кордоні з Росією у пункті пропуску "Бачівськ" було затримано автомобіль MAN. У ньому виявили лікарські засоби з ознаками фальсифікату, коробки для ліків та інструкції із застосування до них", - повідомили у ДПСУ.

У Києві провели обшуки в осіб, яким надходили контрабандні постачання і які надалі розподіляли продукцію в мережі аптек з метою реалізації. Також відбулися обшуки в аптеках, які залучали до роздрібної торгівлі лікарськими засобами з ознаками фальсифікату.

Усього вилучили понад 10 тис. одиниць медичних препаратів. Їхня вартість може становити мільйони гривень. Ліки спрямували на експертні дослідження, розповіли прикордонники.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів чи фальсифікованих лікарських засобів), ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) і за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого вказування походження товару) Кримінального кодексу України. За матеріалами Гордон.