Український бізнес почав рік з погіршення настроїв

На початку року бізнес суттєво погіршив оцінки економічного стану через традиційне падіння ділової активності та січневий локдаун.

Про це свідчать результати січневого опитування підприємств, яке провів Національний банк.

У перший місяць року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 37,6 у порівнянні з 45,5 в грудні.

Очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення (50 пунктів) одинадцятий місяць поспіль - з березня 2020 року.

У січні підприємства всіх секторів, залучених до щомісячного опитування, суттєво погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності.

Найпесимістичніші очікування у підприємств сфери будівництва та торгівлі.

Підприємства торгівлі найсильніше відчули наслідки посилення протиепідемічних обмежень на тлі традиційного зниження активності у січні. Вони стрімко погіршили свої очікування щодо обсягів товарообороту та економічних результатів: у січні секторальний індекс становив 33,3 у порівнянні з 48,5 у грудні.

Підприємства сфери послуг також посилили негативні оцінки своїх економічних перспектив, очікуючи через запровадження локдауну скорочення обсягів як наданих послуг, так і нових замовлень. Індекс сектора впав до 39,7 з 45,3 у грудні.

Також триває погіршення оцінок підприємств промисловості: секторальний індекс у січні знизився до 38,6 з 44,6 у грудні. Промисловці значно погіршили очікування щодо обсягів виготовленої продукції та кількості нових замовлень, а також оцінки запасів та цін на сировину та матеріали.

Індекс сектора підприємств будівництва житла в січні знизився до 33,1 після незначного поліпшення до 39,1 у грудні. Будівельники очікують на стрімке скорочення обсягів будівництва та нових замовлень з одночасним зростанням вартості послуг підрядників та погіршенням їх доступності.

Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі зростання цін на сировину та цін постачальників, а також налаштовані на подальше скорочення чисельності своїх працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 січня по 25 січня 2021 року. В опитуванні взяли участь 202 підприємства, серед яких 35,6% - компанії промисловості, 31,7% - сфери послуг, 27,7% - торгівлі, 5,0% - будівництва. 33,2% респондентів - великі підприємства, 30,2% - середні, 36,6% - малі. За матеріалами finclub.net