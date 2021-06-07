Український сервіс електросамокатів Kiwi залучив потужні інвестиції

Майже 1 мільйон доларів приватні інвестори віддали українському сервісу прокату електросамокатів Kiwi. Імена інвесторів не розкривають.

Гроші використають для масштабування бізнесу. Також закуплять нові електросамокати до кінця 2021 року, повідомляє "24 канал".

Співвласник і директор з розвитку компанії Олексій Кушка зазначив, що Kiwi під час першого раунду зверталася до венчурних фондів.

Вони сказали нам: "Спочатку зробіть менші раунди, ми подивимося як ви відпрацюєте і тоді приходьте ще раз". Тепер у нас вже є результати, тому ми почнемо другий раунд і будемо ще раз з ними спілкуватися, - сказав Кушка. Цікаво! Сервіс зараз має 900 електросамокатів, а працює в компанії 70 співробітників. Про операційні витрати Kiwi невідомо.

Відомо, що вже у липні 2021 року сервіс матиме загально 1400 електросамокатів.Електросамокати в Україні: коротко В Україні активно розвивається ця сфера.

У 2020 році електросамокатами користувались кілька тисяч людей на місяць. Водночас у 2021 році - десятки тисяч поїздок в день.

Попри активність та популярність, в Україні досі не існує правил, які б регулювали рух електросамокатів.