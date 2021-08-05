Український суд арештував 13 російських літаків за рейси в окупований Крим

Український суд арештував 13 літаків російського авіаперевізника за рейси в окупований Крим. Про це 5 серпня повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим і Севастополя.

За даними прокуратури, у період з 2019 року і донині, порушуючи норми міжнародного та українського законодавства, авіаперевізник із РФ незаконно використовує 13 пасажирських літаків Airbus для переправлення осіб через державний кордон України. Квитки на і з окупованого українського півострова продають на вебресурсі авіакомпанії, повідомили у відомстві, не уточнивши, про якого саме перевізника йдеться.

"Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями в АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден", - підкреслили у прокуратурі.

За фактом перевезення пасажирів у та із закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа" було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) і ст. 334 (момент набуття права власності за договором) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання - 15 років позбавлення волі.

У прокуратурі АР Крим зазначили, що наразі відомо щонайменше про 37 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований український півострів.

Раніше в межах цього кримінального провадження було накладено арешт ще на 211 повітряних суден. За матеріалами Гордон.