Український супутник "Січ 2-30" вже на завершальному етапі, планують запустити в грудні

Конструкторське бюро "Південне" доповіло про стан робіт по щодо забезпечення запуску українського супутника "Січ 2-30". Супутник вже перебуває на завершальному етапі робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КБ "Південне".

Як зазначили в конструкторському бюро, роботи тривають згідно з генеральним графіком.

"Наразі проведено вимірювання магнітних характеристик, завершено електрорадіотехнічні випробування та кваліфікаційні випробування габаритно- динамічного макету космічного апарата з кваліфікаційною моделлю адаптера та макетом системи відокремлення", - розповіли в КБ.

Нагадаємо, запустити український супутник планують в грудні 2021 року. У космос супутник відправлять ракетою компанії SpaceX за 2 млн доларів.

Європейська компанія ISILaunch допоможе Україні з запуском супутника "Січ 2-30".